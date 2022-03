Um sepultamento neste dia 21 de março, no cemitério ‘Morada da Colina’

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 21 de março, no Cemitério Morada da Colina, em Assis.

Na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, está sendo velada Clarice Araújo Marques Machado, de 60 anos, de onde sairá o féretro às 14 horas. O sepultamento está marcado para às 14h30, no Cemitério Morada da Colina, no Jardim Canadá.

REGIÃO – Na cidade de Maracaí, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria de Lourdes Franco Camilo, de 78 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!