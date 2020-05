Um sepultamento em C. Mota nesta terça-feira, 26 de maio

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 26 de maio, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

Em Assis, não há sepultamento agendado.

O senhor José Roberto Maqueda Guadanhim, de 62 anos de idade, que morava na rua Nagid Elias, será sepultado no final da manhã, às 11 horas, no cemitério de Cândido Mota. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!