Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 26 de junho, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

O senhor Pedro Fernandes Palomares, de 70 anos anos de idade, que residia na rua Benedito Félix, no Parque Santa Cruz, será sepultado às 11 horas. Ele era casado com a senhora Lurdes Zorzenone Palomares e deixa os filhos: Rosângela, Elisângela e Rogério. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de C. Mota.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!