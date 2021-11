Há um sepultamento programado para este sábado, dia 13 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Accácio Romelli Soler, de 86 anos, que morava na rua da Constituição, no Jardim Paulista. O velório acontece no Centro Funerário Pax, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!