Um sepultamento em Assis neste sábado, 2 de maio

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 2 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Luzia Simião, de 50 anos, que morava na rua Hermógenes Barduzi, no Jardim Três Américas. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Na manhã de domingo, dia 3, às 10 horas, está agendando o sepultamento da senhora Luzinete Ferreira de Campos, de 58 anos de idade, que morava na rua Orlando Pedro Longo e morreu no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Ainda não informações sobre o local do velório.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!