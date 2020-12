Um sepultamento em Assis neste domingo

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 27 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Aparecido de Souza Pinto, de 73 anos de idade, que morava na rua Horácio Mendes, na vila Nova Florínea, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Domingos Rodrigues, de 70 anos, morador da rua Rio Grande do Sul. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!