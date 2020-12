Um sepultamento em Assis neste domingo

Há um sepultamento programado para este domingo, dia 6 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O médico Adolfo José Machado Dias, de 74 anos de idade, que morreu no Hospital e Maternidade de Assis na noite deste sábado, está sendo velado no Cemitério Municipal da Saudade, onde será sepultado no início da tarde, às 14 horas.

A senhora Suzelei Malagoli, de 66 anos, que morava na rua Ivaí, no Complexo Prudenciana, em Assis, está sendo velada em Tarumã, onde acontecerá o sepultamento no período da tarde.

Em Lutécia, será sepultada a senhora Glorins Carnevari Moreira, de 89 anos, moradora na rua Francisco Rodrigues. O corpo será velado no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!