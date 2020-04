Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 7 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Cleide Alves Pinheiro, de 70 anos de idade, que morava na rua Stefano Paulo Ambrósio, no bairro CDHU, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, na esquina do Hospital Regional. A família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!