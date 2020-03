Um sepultamento em Assis nesta terça-feira, 24 de março

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 24 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Antônio Marcos da Silva, de 48 anos, que morava na rua Antônio Viana Silva, no bairro São João, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, no cruzamento com a rua Dom José Lázaro Neves, esquina do Hospital Regional de Assis. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, no período da tarde, haverá o sepultamento da senhora Maria José Ferreira da Silva, de 64 anos, moradora da rua Roque Delfino de Oliveira. O corpo está sendo velado na igreja católica do distrito de Porto Almeida.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!