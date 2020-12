Um sepultamento em Assis nesta sexta-feira

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 27ª Subseção de Assis, Luis Álvaro Gonçalves, de 86 anos, que morreu em São Paulo. O velório acontece na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

O corpo do senhor Walter Jacobellis, de 73 anos, que morava na rua Vicente de Carvalho, na vila Xavier, em Assis, foi transladado para a cidade de Piracicaba, onde será velado e sepultado nesta sexta-feira.

Em Cruzália aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, dia 17, o sepultamento do senhor Jonas Nogueira Falcão, de 66 anos, que morava na avenida Brasil, em Pedrinhas Paulista.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!