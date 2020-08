Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 24 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultada a senhora Iracema Ferreira da Silva, de 64 anos de idade, que morava na rua José Paes Maldonado, no Jardim Três Américas. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis, de onde sairá o féretro às 10 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!