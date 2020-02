Um sepultamento em Assis nesta segunda-feira, 10 de fevereiro

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Aparecido de Oliveira, de 67 anos de idade, que morava na rua Aparecido Lourenço, no Parque Universitário, está sendo velado numa igreja evangélica localizada na rua João Contruci, na vila Souza. A família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Na cidade de Maracaí, haverá o sepultamento do senhor José Hippler, de 80 anos, morador do sítio Capixaba. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!