Um sepultamento em Assis nesta quinta-feira, 9 de janeiro

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria Dias da Rocha Cunha, de 75 anos, que morava na rua Senhor do Bonfim, na vila Ribeiro. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional.

Em Cândido Mota haverá o sepultamento de Edson Pereira de Oliveira.

Na cidade de Tarumã, às 9 horas, será sepultada a senhora Aparecida Teodoro da Silva, de 94 anos, que morava na rua das Acácias. O corpo está no Velório Municipal.

Também em Tarumã, às 10 horas, acontecerá o sepultamento de Ana Alves de Souza Fernandes, moradora da rua Pau Brasil. O velório ocorre na Igreja Assembleia de Deus.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!