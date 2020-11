Um sepultamento em Assis nesta quinta-feira

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 19 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento de Herta Schondorf Asmann, de 83 anos, residente na rua Senhor do Bonfim, na vila Ribeiro. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15h30.

No Cemitério Municipal de Tarumã, às 10 horas, será sepultado Marcos Correia Leite, de 53 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Francisca Rodrigues de Souza, de 101 anos de idade. O corpo está sendo velado no Velório Municipal, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!