Um sepultamento em Assis nesta quinta-feira, 26 de março

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 26 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O radialista Sebastião Henrique Jesuíno, de 53 anos, conhecido pelo nome artístico de ‘Henrique de Oliveira’, de 53 anos, será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, assim que o corpo for liberado pelo Instituto Médico Legal. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 10 horas, será sepultado o senhor Joaquim Venâncio de Oliveira, conhecido pelo apelido de ‘Nego Viana’, de 95 anos de idade, que morava na avenida Geofredo Boreu, no Parque Lourival. O corpo está no Velório Municipal daquela cidade.

Em Paraguaçu Paulista, em horário a ser definido, acontecerá o sepultamento do senhor José Peres, de 91 anos, morador da rua Prefeito José Deliberador. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!