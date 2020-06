Um sepultamento agendado para esta quinta-feira, dia 25, em C. Mota

A administração do Cemitério Municipal de Cândido Mota anuncia o agendamento de um sepultamento para esta quinta-feira, dia 25 de junho, naquela cidade.

A senhora Cleuza Mendes da Silva, de 71 anos de idade, que morava na rua Benedito Félix, no Parque Santa Cruz, estará sendo velada no Velório Municipal até às 11 horas da manhã, momento em que sairá o féretro em direção ao cemitério. Ela era viúva e deixa as filhas: Graciele, Elisângela, Rosely e Rosana.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!