Um mês após internação, chega a confirmação: “COVID-19 matou bancário do Itaú”

Na manhã desta quarta-feira, dia 22 de abril, exatamente um mês após o bancário Claudinei Pereira da Silva, de 55 anos, ser internado no Hospital e Maternidade de Assis – onde morreu no dia 8 de abril- saiu o resultado do exame encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz: “ele estava infectado com o coronavírus”.

Em novo boletim da Vigilância Epidemiológica, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou nesta quarta-feira que, oficialmente, Assis registra 9 casos, sendo que dois resultaram em óbitos.

No dia 31 de março, morreu uma senhora de 82 anos, moradora do Complexo Prudenciana, que estava internada na UTI do Hospital Regional de Assis e agora foi confirmada a causa da morte do funcionário do Banco Itaú, Claudinei Pereira.

Dos nove casos positivos, cinco foram confirmados pelo Instituto Adolfo Lutz e outros quatro por outros laboratórios.

Há, ainda, 29 casos suspeitos. Também é aguardado o resultado dos exames encaminhados de uma mulher de 65 anos, que morreu na UTI do Hospital Regional, dia 8 de abril.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde não há, nesta quarta-feira, dia 22 de abril, nenhum paciente internado com a COVID-19 ou que esteja aguardando resultado.

A informação do Departamento de Comunicação da Prefeitura é que, dos sete pacientes infectados, “alguns estão em isolamento dentro dos protocolos da Organização Mundial de Saúde e monitoramento da Secretaria da Saúde”. No entanto, o órgão não sabe precisar o número exato de pessoas nessas condições.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica informou no período da tarde desta quarta-feira que, dos casos positivados, apenas um está em isolamento. Os demais são considerados ‘curados’.

PREVENÇÃO – A Secretaria Municipal da Saúde reforça que “entre as medidas a serem adotadas para evitar a transmissão do coronavírus estão: manter todos os protocolos de higiene e ficar em casa, principalmente os idosos que são o principal grupo de risco.

Em caso de precisar sair de casa é recomendado o uso de máscara, mesmo que simples e caseira, e manter o distanciamento de 2 metros entre pessoas.

A Secretaria informa também que orientações para suspeita de coronavírus podem ser feitas pela Central de Atendimento Telefônico (CAT) da Secretaria da Saúde, que atende das 9h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira. Os atendentes foram capacitados para fazerem todas as orientações à população. Os números de telefones da CAT são: 99615-9570, 99821-9004, 99814-6519 e 99757-2515.”

Claudinei Pereira da Silva é a segunda vítima fatal da COVID-19