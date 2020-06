Tribunal rejeita contas de José Fernandes, Câmara pode torná-lo inelegível

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas do prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, do exercício de 2018.

Caso a Câmara Municipal de Assis aprove o parecer desfavorável -o que é improvável pelo alto grau de alta fidelidade da base aliada- ele poderá se tornar inelegível.

O parecer desfavorável às contas de Aparecido Fernandes referente ao ano de 2018 está publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no caderno dedicado ao Poder Legislativo edição data de 28 de maio de 2.020.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal, o parecer, após publicação, deverá ser analisado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Assis, composta pelos vereadores Célio Francisco Diniz, Luís Remo Contin (Bigode) e André Gonçalves Gomes (Borracha).