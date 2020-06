Três sepultamentos em Assis neste sábado, dia 27 de junho

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 27 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Rubens Euclides Bevilaqua, de 88 anos de idade, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas, para o sepultamento previsto para às 10h30.

A senhora Marta Ferreira Henrique, de 62 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela administração do cemitério.

O velório da senhora Soeli Prado Santos, de 67 anos de idade, que morava na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Nova Florínea, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 16 horas, em direção ao cemitério municipal da Saudade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!