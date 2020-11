Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 10 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Olegna Brasil da Cruz Pedroso, de 47 anos de idade, que morava no sítio São João, na Água Bonita, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

O senhor Ophyr Gonçalves de Oliveira, conhecido como ‘Ofir pintor’, de 83 anos de idade, que morava na rua Cândido Mota, na vila Rodrigues, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30. O sepultamento ocorrerá às 14 horas.

Elias Alves da Silva, de 41 anos, morador da rua Padre Davi, na vila Ouro Verde, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, mas o horário do sepultamento não foi definido pela família.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!