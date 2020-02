Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 25 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Alberto Schwarz, de 77 anos de idade, que morava na rua Poeta Osvaldo Dias, no Jardim Eldorado. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No final da tarde, às 16h30, haverá o sepultamento do senhor Antônio Carlos Ferreira, de 82 anos de idade, tradicional morador da Água da Fortuna, no sítio Santo Antônio. O velório ocorre na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

O senhor Odair Lisboa, de 68 anos de idade, que morava na rua General Osório, está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente. A família ainda não definiu se o sepultamento acontecerá no final da tarde desta terça-feira ou na manhã da quarta-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!