Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 21 de julho

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Aparecido Carmo de Oliveira, de 55 anos de idade, que morava na rua Marco Antônio Ribeiro. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30.

No Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis, está sendo velado o corpo da jovem Larissa Moreira, de 20 anos de idade, que lutava contra um câncer. O sepultamento está marcado para às 15h30, no Cemitério da Saudade.

No final da tarde, às 16h30, será sepultado o ferroviário aposentado José Guerra, de 88 anos, tradicional morador da vila Operária, da avenida Siqueira Campos. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 16 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!