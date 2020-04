Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 21 de abril

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 21 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor José Aldevino de Oliveira, de 98 anos de idade, que morreu na cidade de Carapicuíba. O corpo, transladado para Assis, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

A senhora Maria do Carmo Almeida da Silva, de 60 anos, moradora da rua Osvaldo Dorácio Mendes, no Parque Colinas, está sendo velada no Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

O impressor Mariano Jorge Lima, que trabalhou no antigo jornal Gazeta de Assis e na Gráfica Laser, morador da rua Tibiriçá, na vila Ribeiro, está sendo velado no Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido pela família.

Na cidade de Maracaí, será sepultada a senhora Anna Maria Koster, de 97 anos de idade, que morava na rua Francisco Félix da Silva, na cidade de Cruzália. O velório acontece na Igreja Luterana de Maracaí.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!