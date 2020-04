Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira, dia 14 de abril

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 14 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Aparecida Pena de Souza Barbosa, de 65 anos de idade, que morava na rua José Bonifácio, na vila Ouro Verde. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No mesmo horário acontecerá o sepultamento da senhora Mariliza Seno Martins, de 72 anos, moradora da rua Rui Barbosa, em Campos Novos Paulista. O velório ocorre no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultado Antônio Baptista Silveira, que morreu em Marília na madrugada desta terça-feira. O corpo, transladado para Assis, será velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

Para maiores informações sobre horário do sepultamento, basta entrar em contato com a administração do Cemitério Municipal da Saudade, pelo telefone 3324-9259.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!