Três sepultamentos em Assis nesta terça-feira, 4 de agosto

Há três sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 4 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã acontece o sepultamento do senhor Antônio Almeida de Oliveira, de 61 anos de idade, que morava na rua Santa Cruz, na vila Palhares.

Cláudia Geroto, de 58 anos, residente na avenida Getúlio Vargas, na vila Glória, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Álvaro Duarte Lisboa, de 55 anos, morador da rua Fernão Dias. O velório acontece na Catedral, de onde sairá o féretro às 10h30.

Na cidade de Echaporã será sepultada Fernanda Satiko Mendes Roma, de 28 anos, que morava na rua Bahia. O corpo está no Velório Municipal.

Em Maracaí, ao meio dia, haverá o sepultamento do senhor Benedicto Rolim Simão, de 82 anos, que morava no sítio Santa Clara, na Água das Pitangueiras. O corpo está sendo velado no Velório Municipal, de onde sairá o féretro às 11h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!