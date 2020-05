Três sepultamentos em Assis nesta sexta-feira, 29 de maio

Há três sepultamentos programados nesta sexta-feira, dia 29 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada Cecília Margareth Franco da Silva, de 42 anos, que morava na rua Campo Mourão, no Jardim Paraná. O corpo está sendo velado na sala do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h45.

No período da tarde, às 14h30, acontecerá o sepultamento do senhor Arthur Pedro Ferreira, de 79 anos, que morreu na cidade de Marília. Ele morava na rua Capitão Assis. O velório ocorre na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Também no período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultada Luciene Roberto Visconde, de 30 anos, que morava na rua Curitiba, no Jardim Paraná. Não foi definido o horário do sepultamento ainda.

Para obter informações sobre horário de sepultamento, o número do telefone do Cemitério Municipal da Saudade, é 3324-9259.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!