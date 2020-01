Três sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 27 de janeiro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Aldivina Ferreira da Silva, de 80 anos de idade, que era abrigada no Asilo São Vicente de Paulo, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. A família não definiu o horário do sepultamento.

O corpo da senhora Cleuza Maria da Silva Garcia, de 62 anos, que morreu em Marília, será velado na Igreja Assembleia de Deus na rua Elias Machado de Pádua. Ela morava na rua São Carlos, na vila Progresso. Não foi definido o horário do sepultamento.

A senhora Joana Rosa de Jesus será sepultada às 11 horas.

Na cidade de Echaporã, às 15 horas, será sepultada a senhora Vicentina Bento Costa, de 78 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Em Paraguaçu Paulista, no final da tarde, às 17 horas, acontecerá o sepultamento do senhor Valdemar Vieira de Brito, de 76 anos, que morava na rua Luís Edmur Barreto. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.