Três sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 16 de março

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 16 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Luís Antônio Santana, de 53 anos de idade, que morava na avenida Romão Cuenca Borrego, no Jardim Eldorado. O corpo está sendo velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na rua Judith da Silva Carvalho.

No período da tarde, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor Luís Severino da Silva, de 83 anos de idade, morador da rua Cônego Heriberto, na vila Glória. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Às 16h30 será sepultado o senhor Carlos Alberto Rosa, de 58 anos, que morava na rua Domingos Gerolin, no Conjunto Habitacional Assis IV. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!