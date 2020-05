Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, dia 7 de maio

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 7 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o ex-secretário da Associação Comercial Industrial de Assis, Niomar Camargo Lima, de 65 anos de idade, que morava na rua da Constituição, no Jardim Paulista. O velório acontece na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Logo depois, às 10h30, haverá o sepultamento da senhora Márcia Regina Neto, de 63 anos, moradora em Maracaí. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional de Assis.

No período da tarde, às 14 horas, será sepultado um natimorto.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!