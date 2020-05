Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, dia 28 de maio

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 28 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a funcionária aposentada da Unesp de Assis, senhora Odila Dalbem, de 61 anos de idade, que morava na rua Professora Dona Candinha, na vila Tênis Clube. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Izael Luís Soares, de 81 anos, morador da rua Viriato Correia, na vila Ribeiro. O velório acontece na Catedral de Assis.

A senhora Neusa Alves Rodrigues, de 71 anos, moradora da rua Jupurã, na vila Ribeiro, está sendo velada no próprio Cemitério Municipal da Saudade. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 10 horas, será sepultado o senhor Moacir Olívio de Miranda, de 73 anos, morador da rua dos Apóstolos, na vila São Judas Tadeu. Ele era divorciado e deixa os filhos Leonice, Izaias, Claudinei, Eurides, Eloide, Antônio, Elizabete e Eduardo. O corpo está sendo velado na sala 2 do Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!