Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, dia 23 de abril

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 23 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O caminhoneiro André Telles Garcia, de 36 anos, residente na rua Durval Carpentieri, no Conjunto Habitacional Assis IV, que morreu no Mato Grosso Sul, será sepultado às 10h30.

O velório da senhora Jovelina de Oliveira dos Santos, de 90 anos de idade, acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O sepultamento está marcado para às 11 horas.

A senhora Ana Aparecida da Silva Lima, de 66 anos, moradora da rua União da Vitória, na vila Progresso, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido.

Na cidade de Tarumã, no final da manhã, às 11h30, haverá o sepultamento do senhor Antônio da Costa e Silva, de 81 anos de idade, que morava na rua das Violetas. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!