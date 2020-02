Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Rogério Antônio da Silva, de 61 anos, que morava na rua Luis Batista da Silveira, na vila Operária. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, acontecerá o sepultamento do senhor Lourival Domingues, de 71 anos, morador da rua José de Camargo, no Jardim Paulista. O corpo está sendo velado na Catedral de Assis.

Também no período da tarde será sepultada Adriana Vantilino, de 45 anos, que morava na rua Campo Mourão, no Jardim Paraná. O velório ocorre na sala 3 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!