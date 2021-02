Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Mieko Mori Abi, conhecida como ‘Tereza do Bar do Ricardo’, de 80 anos, está sendo velada na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h45. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

A senhora Neusa Figueiredo Arruda, de 84 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento ainda não foi confirmado pela administração do Cemitério Municipal.

No período da manhã será sepultada a senhora Joana Vitorino Gonçalves, de 68 anos, que morreu na Santa Casa de Assis.

Em Cândido Mota, no período da manhã, haverá o sepultamento da senhora Aparecida de Lima.

Em Pedrinhas Paulista, no final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Maria Grazia di Raimo, de 84 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!