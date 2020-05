Três sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, dia 27 de maio

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 27 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Carlos da Silva, de 63 anos, que morava na rua José dos Santos Silva, na vila Nova Florínea, será sepultado às 10 horas. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Eva Rodrigues, de 68 anos, moradora da rua Padre Anchieta, na vila Xavier. O corpo está sendo velado no Centro Funerário Pax.

A senhora Maria da Paixão Magalhães Pereira, de 88 anos, abrigada no Asilo São Vicente de Paulo, está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Na sala 4 do Centro Funerário São Vicente acontece o velório da senhora Ellen Nice Garcia Amaral, de 81 anos, moradora da rua Cambará, no Jardim Paraná. O corpo será levado para a cidade de Londrina, onde será cremado.

Na cidade de Borá, no início da tarde, às 13 horas, será sepultada a senhora Maria Lopes Ribeiro de Macedo, de 83 anos, moradora da rua Ayrton Senna. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!