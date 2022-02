Três assisenses são presos após perseguição na rodovia

Três moradores de Assis, de 42, 30 e 21 anos de idade, ocupando dois veículos, foram presos em flagrante, numa ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária na noite desta segunda-feira, dia 31 de janeiro.

A ocorrência teve início por volta das 23 horas, no km 397 da rodovia Raposo Tavares, em Palmital.

Durante patrulhamento na operação ‘Paz e Proteção’, a equipe TOR -Tático Ostensivo Rodoviário- deu sinal de parada obrigatória aos veículos Prisma e Fiat/Uno, de Mato Grosso do Suil e Palmital, que trafegavam pelo Km 397.

No entanto, os motoristas desobedeceram a ordem e fugiram, sendo perseguidos pela viatura da equipe TOR, que acionou o policiamento de área do 32º Batalhão de Assis.

O Fiat/Uno entrou no perímetro urbano de Ibirarema e o Prisma fugiu, em direção a Palmital, sendo perseguido pela equipe TOR.

Na fuga, o ocupante do carro dispensou uma sacola plástica.

No Km 412, os policiais rodoviários conseguiram abordar o veículo, mas nada de ilegal foi encontrado. Ao retornarem ao local onde havia sido dispensada a sacola plástica, foi encontrado meio tablete de crack.

Numa estrada rural de Palmital, uma viatura do policiamento de área abordou o Fiat/Uno. Com os ocupantes do carro, foi encontrada uma grande quantidade de dinheiro.

Os três assisenses, os dois veículos, a droga e o dinheiro foram levados para a Central de Polícia Judiciária de Assis, onde a ocorrência foi registrada no Plantão Policial.

Na delegacia, foi apurado que a droga apreendida pesava 441 gramas e que havia R$ 12.949,30 em cédulas.

Após serem interrogados, os três assisenses foram indiciados pelo delegado de plantão e encaminhados à Cadeia Pública de Lutécia, onde aguardarão audiência de custódia.

Droga e dinheiro apreendidos pelos policiais

Imagem: Polícia Rodoviária