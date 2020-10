Travessão impede vitória do VOCEM na estreia em Presidente Prudente

Uma bola no travessão, após leve toque do goleiro Matheus Jesus, impediu a vitória do VOCEM na estreia do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, mesmo jogando na casa do adversário.

Mesmo assim, o ‘Esquadrão da Fé’ voltou para Assis com o primeiro ponto somado na competição estadual neste domingo, dia 18 de outubro, ao enfrentar o Grêmio Prudente no estádio Paulo Constantino, o ‘Prudentão’, em Presidente Prudente.

Quem acompanhou a transmissão pelas redes sociais, assistiu um duelo equilibrado, onde cada time mandou em um tempo, mas nenhuma das equipes conseguiu transformar sua superioridade em gol, deixando zerado o placar.

O JOGO – Sem jogar há mais de um ano, o VOCEM começou com tudo para cima do Grêmio Prudente (que por sua vez retornava às competições oficiais após duas temporadas de inatividade).

Apresentando bom entrosamento, o time mariano apostou no toque de bola e nas jogadas em velocidade para pressionar os mandantes.

As melhores chances saíram em chutes de Gabriel Ataliba e Juninho, principais destaques do time bordô e branco na etapa inicial.

Por sua vez, Jordan e Valmir, que completavam o quarteto ofensivo do técnico Betão Alcântara, tiveram mais dificuldades, com atuação discreta nos primeiros 45 minutos.

Aos 39 minutos, em rebote de fora da área, o VOCEM quase inaugurou a contagem, num belo chute de Juninho. O goleiro Matheus Jesus tocou na bola, antes de encontrar o travessão.

Bem postada, a defesa mariana não correu riscos, anulando, sem grandes dificuldades, as ações do adversário.

Na segunda etapa, a situação se inverteu e o Grêmio Prudente passou a comandar as ações.

Prejudicados pelo estado ruim do gramado e sentindo o forte calor da temperatura, que beirava os 37 graus, os vocemistas aparentavam mais cansaço do que os prudentinos, diminuindo consideravelmente seu ímpeto ofensivo.

Na tentativa de dar fôlego ao seu ataque, Betão Alcântara promoveu as cinco alterações possíveis. Colocou os meias Caio e Bruninho e os atacantes PH e Café.

Machucado, o zagueiro Diego Bebê foi substituído por Izael.

Embora se apresentassem melhor, os gremistas pouco ameaçaram a meta do goleiro Gabriel.

Insistindo na ligação direta, as chances mais perigosas dos mandantes foram em bolas paradas com Bozó.

Aos 29, em rápido contragolpe, Jean desperdiçou boa oportunidade, com um chute por cima da meta.

O ‘Esquadrão da Fé’ também assustou no contra-ataque, quando Café disparou pela direita e cruzou rasteiro para Juninho. O camisa 7 da equipe mariana ajeitou o corpo, mas não foi feliz na conclusão.

No final, o zero a zero acabou sendo justo, ficando de bom tamanho para as duas equipes.

O VOCEM empatou em Presidente Prudente jogando com: Gabriel; Nathan, Lucas, Diego BB e Lukinha; Lucas ‘Jacaré’, Tenner e Jordan; Juninho, Valmir e Gabriel Ataliba. Entraram: Caio, Bruninho, PH, Café e Izael.

TUPÃ – Em Tupã, o Osvaldo Cruz, do técnico Paulo César ‘PC’, foi o único time a vencer na rodada de abertura do Grupo 2.

O triunfo fora de casa sobre o Tupã, com o único gol sendo marcado nos acréscimos, garantiu três pontos e a liderança da chave ao ‘Azulão’.

VOCEM e Grêmio Prudente dividem a segunda colocação com um ponto cada, enquanto Tupã e Assisense (que folgou na 1ª rodada) estão zerados na tabela de classificação.

RODADA – O VOCEM folga na segunda rodada, que acontece nesta quarta-feira, e terá uma semana de preparação para o confronto contra o Osvaldo Cruz, no domingo, dia 25 de outubro, às 10 horas, no estádio Tonicão.

Colaboração: Vitorino Netto

