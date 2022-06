TRAGÉDIA – Homem morre carbonizado em incêndio na vila Xavier

Um homem morreu carbonizado na madrugada desta sexta-feira, dia 10 de junho, num cômodo ao lado da Concha Acústica, na vila Xavier.

Por volta da uma hora da madrugada, uma viatura da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro, quando os policiais notaram labaredas e muita fumaça saindo de um cômodo num estabelecimento comercial desativado e localizado na esquina da rua São Paulo, com Osvaldo Cruz, ao lado da Concha Acústica.

Os policiais acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local para debelar as chamas.

Quando trabalhavam no rescaldo, os bombeiros encontraram um corpo carbonizado no interior do cômodo.

A proprietária do imóvel, acionada pelos policiais, compareceu ao local e informou ter permitido a um morador de rua que ele pernoitasse no cômodo para se proteger nas noites frias e chuvosas.

Como o corpo estava carbonizado, não foi possível confirmar se a vítima é o morador de rua que teve autorização para ficar no imóvel.

O delegado de polícia que registrou a ocorrência determinou que o corpo carbonizado fosse removido ao Instituto Médico Legal, onde será realizado o exame necroscópico pela Polícia Científica.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e terá a missão de investigar as causas do incêndio e descobrir a identidade da vítima.



Esquina onde ocorreu o incêndio

Imagem: Sidney Fernandes