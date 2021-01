Times de Assis reforçam suas comissões técnicas

Informações extra-oficiais apontam que o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Série B’, em 2021, poderá ter o início em abril, seguindo todos os protocolos adotados para o combate à pandemia do novo coronavírus.

Partindo dessa data indicativa, os dirigentes dos dois clubes de Assis -VOCEM e Assisense- já estão reforçando suas comissões técnicas para iniciarem a montagem do elenco.

O Atlético Assisense, que trouxe o competente técnico Paulo César ‘PC’, responsável pela grande campanha do clube em 2019, anunciou a contratação do preparador físico Douglas Libonório, que teve uma carreira de sucesso no futebol feminino na Ferroviária de Araraquara, com títulos estadual, nacional e sul-americano.

Douglas, que é casado com uma assisense, volta à cidade para reviver a dupla formada com o técnico ‘PC’ no comando do VOCEM, anos atrás.

O VOCEM continua apostando no trabalho do técnico Betão Alcântara, apesar da campanha de 2020, quando o clube foi desclassificado na primeira fase. “Ele é um ótimo profissional e tem uma história de muitos acessos”, justificou o presidente Lauro Valim.

Pensando em melhorar a estrutura oferecida ao técnico Betão, a diretoria mariana decidiu investir na contratação de um gerente de futebol e anunciou a chegada de Augusto Ambrogi Sobrinho, que comandou o Mantiqueira, de Guaratinguetá, em 2020.

Sobrinho já conhece o futebol de Assis. Ele ocupou o cargo de supervisor do Clube Atlético Assisense na temporada 2.019. “Ele chega para auxiliar o Betão na montagem da equipe e será o elo entre a comissão técnica e a diretoria”, explicou Valim.

Augusto Sobrinho será Gerente de futebol no VOCEM

Douglas e PC voltarão a trabalhar juntos