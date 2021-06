Testados para COVID, atletas do VOCEM são apresentados onde ficarão isolados

Na manhã desta segunda-feira, dia 31 de maio, começou a temporada 2021 para o VOCEM de Assis, que já confirmou sua participação no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a ‘Série B’. A competição, de acordo com calendário da Federação Paulista, deverá ter início no dia 22 de agosto.

Antes da serem apresentados à imprensa, “todos os atletas e membros da Comissão Técnica foram submetidos aos testes de COVID e, desde de então, deverão permanecer isolados no alojamento do Centro de Treinamento Padre Belini”, explicou o diretor Fábio Reis.

Na apresentação, o presidente do clube, Lauro Valim, e o presidente do Conselho Deliberativo, Edson Fiuza, saudaram o grupo e falaram sobre o principal objetivo para a formação do elenco: “Vocês foram escolhidos a dedo para fazer história nesse clube. A meta é o acesso”, resumiram.

O treinador Betão Alcântara, que havia sido ‘emprestado’ ao Comercial de Ribeirão Preto nas últimas rodadas do Campeonato Paulista da Série A-3, também se reapresentou e ressaltou a importância do projeto do clube na temporada e o papel de cada atleta contratado.

Segundo o diretor Reis, ainda faltam se apresentar o treinador de goleiros e o massagista, que devem chegar durante a semana.

Acompanhe a relação dos jogadores apresentados pelo VOCEM:

Goleiro: Luccas Muraro

Apelido: Luccas Muraro

Nascimento: 1998

Clubes: Atlético Paranaense (PR), Rio Branco (PR), JMalucelli (PR), Clube Atlético Amparo (SP), Maia Lidador (PT) e Freamunde (PT).

Goleiro: Geilson Rodrigues Lugão Gimenez

Apelido: Geilson Lugão

Nascimento: 1999

Últimos clubes: Volta Redonda (RJ), Penapolense (SP) e Sampaio Correa (MA).

Lateral: Natham Fernando Reis da Conceição

Apelido: Natham

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Inter de Bebedouro (SP), VOCEM e Dom Bosco (MT).

Zagueiro: Diego Henrique Rodrigues Gomes

Apelido: Diego Bebê

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Noroeste (SP), Santacruzense (SP) e VOCEM.

Zagueiro: Vinícius Ferreira Soares

Apelido: Vinícius Cachorro

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Goiás (GO), Aparecidense (GO), Águia e Manthiqueira (SP).

Volante: Lucas Gonçalves de Souza

Apelido: Lucas Jacaré

Posição: Volante

Últimos clubes: Vila Nova (GO), Itapirense (SP) e VOCEM.

Volante: Roberto dos Santos Júnior

Apelido: Roberto

Nascimento: 2000

Últimos clubes: Atibaia (SP), Chapecoense (SC) e Nacional (SP).

Volante: Douglas da Silva Carvalhan

Apelido: Douglas Carvalhan

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Taboão da Serra (SP), Portuguesa (SP) e Manthiqueira (SP).

Volante: Pedro Antônio Matheus Martins

Apelido: Favela

Nascimento: 1999

Últimos clubes: América (SP), Osvaldo Cruz (SP) e Bandeirante (SP).

Meia atacante: Leonardo Rodrigues Costa de Oliveira

Apelido: Leozinho

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Rio Claro (SP), Santa Cruz (PE) e Francana (SP).

Meia esquerda: Francisco Mateus Moura da Silva

Apelido: Mateus Piauí

Nascimento: 1999

Últimos Clubes: Náutico (PE), Três Passos (RS), Independente (SP) e Manthiqueira (SP).

Meio campista: Neylor Lúcio de Camargos Júnior

Apelido: Juninho

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Votuporanguense (SP), Barbarense (SP), Goiás (GO) e VOCEM.

Meio campista: Gustavo de Matos Lima Queiroz

Apelido: Gustavo Queiroz

Nascimento: 1999

Últimos clubes: Fortaleza (CE), Horizonte e São José (SP).

Atacante: Otacildo Sabino da Silva Junior

Apelido: Otacildo

Nascimento: 1998

Últimos clubes: Goiás (GO), Goiatuba (GO), Ipora (GO) e América (SP).

Diretoria recepcionou os atletas do VOCEM