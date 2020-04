Terceira pessoa com suspeita do coronavírus é sepultada; Cemitério abre várias covas profundas e anuncia sepultamentos até na madrugada

Mais uma pessoa com morte suspeita por coronavírus foi sepultada no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Já houve três sepultamentos de pessoas que morreram na cidade e a Secretaria Municipal da Saúde aguarda resultado de exames encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para ter a confirmação.

A primeira delas foi uma mulher com 82 anos de idade, moradora do Complexo Prudenciana. O sepultamento ocorreu no dia 31 de março. Dias depois, chegaram os exames comprovando que a causa da morte foi a COVID-19.

Nesta quinta-feira, dia 9, ocorreu o segundo sepultamento. O bancário Claudinei Pereira da Silva, de 55 anos, que estava internado no Hospital e Maternidade de Assis teve o óbito confirmado no dia 8, mas aguarda-se o resultado do exame encaminhado para São Paulo.

Também na quinta-feira, uma mulher com 65 anos de idade, moradora da vila Ribeiro, foi sepultada numa urna lacrada, sem que fosse permitido a familiar velar o corpo.

Familiares lamentaram o fato através de mensagens nas redes sociais:

“Infelizmente, em virtude da suspeita dela estar infectada com o corona vírus, não pudemos nos despedir dela, como gostaríamos.

O caixão foi lacrado, não pudemos fazer velório e, no enterro, só 5 pessoas foram autorizadas a acompanhar, e à distância.

Não tenho palavras pra transcrever como estamos nos sentindo, nesse momento, então gostaria de pedir que entendam nosso silêncio. Ainda não caiu a ficha que ela nos deixou.“, escreveu uma familiar.

COVAS PROFUNDAS – Na quinta-feira, funcionários do Cemitério Municipal receberam a determinação para abrirem quatro covas profundas, cada uma com quase dois metros de profundidade.

Em entrevista ao portal de notícias Assiscity, o administrador do Cemitério Municipal, Fabiano Cavalcanti anunciou que poderão haver sepultamentos à noite, e até mesmo na madrugada, de pessoas com morte suspeita do coronavírus: “A partir de hoje, não haverá velórios para casos suspeitos de COVID-19. Os sepultamentos ocorrerão imediatamente após a liberação do corpo pelos hospitais. Então, poderão ser realizados sepultamentos durante à noite ou madrugada“, explicou Cavalcante.

Quatro covas profundas foram abertas no Cemitério de Assis