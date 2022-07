Sub-20 do Assisense sofre a segunda derrota e precisa vencer o São Caetano

Na tarde desta quarta-feira, dia 13 de julho, o Clube Atlético Assisense sofreu a sua segunda derrota na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Atuando no estádio do Ibrachina, que tem gramado sintético, os comandados do técnico Fernandinho Santos perderam pelo placar de 3 a 1.

Os gols do Ibrachina foram marcados por Jucélio (2) e Iago. O lateral e capitão João Vitor diminuiu para o Assisense.

Na partida em São Paulo, o Assisense foi derrotado jogando com: Rafael; João Silveira, Cassiano, Caio e Marcelinho Mendes; ‘Cabelo’, Kauan, ‘Maicão’ e João ‘Paraguaçu’,

Jota P e ‘Carioca’. No transcorrer da partida, entraram: Crisnan, Gabiel ‘Levinos’, Vitor, Rodriguinho e Elvis. O treinador Fernandinho ainda tinha à sua disposição: Lucas, Renato e Bahia.

Os jogadores Brandão, Bruno e Moisés, recentemente contratados, viajaram com a delegação, treinaram com o time na tarde de terça-feira, mas não puderam atuar por não terem seus nomes registrados no Boletim Diário da CBF.

Com duas derrotas, o ‘Falcãozinho do Vale’ precisa vencer o São Caetano na próxima rodada para ainda ter chances de classificação.

Dos quatro clubes da chave, apenas dois avançam.

RESULTADOS

Ibrachina 3 x 1 Assisense

Desportivo Brasil 2 x 1 São Caetano

CLASSIFICAÇÃO

Desportivo Brasil – 6 pontos

Ibrachina – 3 pontos

São Caetano – 3 pontos

Assisense – 0 ponto

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – 20 de julho

Ibrachina x Desportivo Brasil

Sábado – 23 de julho

Assisense x São Caetano

Assisense jogou em São Paulo