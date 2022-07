Sub-20 do Assisense é derrotado na estreia da segunda fase

Atuando no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, na tarde deste sábado, dia 9 de julho, o Clube Atlético Assisense foi derrotado pelo Desportivo Brasil por 2 a 0. A partida marcou a estreia das duas equipes na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20 e a reestreia do técnico Fernandinho Santos no comando do ‘Falcão do Vale’.

Lucas, aos 9 minutos de jogo, e Fabinho, aos 43 da etapa final, marcaram os gols do time visitante.

O Assisense perdeu com: Rafael; João Vitor, Pedro Paulo, Caio e Marcelinho Mendes; Cassiano, Kauã, Pedro Henrique e João Vítor; Gustavo e Paulo André. No transcorrer da partida, Fernandinho colocou em campo: Crisnan, Gabriel, Rodrigo, João Pedro, Kevin e Elvis.

Pedro Henrique, Cassiano e Gustavo foram advertidos com cartão amarelo.

Na súmula de jogo, o árbitro João Augusto Mariano de Oliveira informou que “o atraso de 19 minutos no início da partida foi devido ao atraso do médico da equipe mandante, que o jogo ficou paralisado por cinco minutos no segundo tempo devido ao sistema de irrigação ter ligado automaticamente e que a taxa de arbitragem não foi paga”.

Na outra partida do grupo, na quarta-feira, dia 6, o São Caetano derrotou o Ibrachina pelo placar de 1 a 0.

Na segunda rodada, nesta quarta-feira, dia 13 de julho, o Atlético Assisense vai até São Paulo enfrentar o Ibrachina, enquanto o Desportivo Brasil receberá o São Caetano, em Porto Feliz.

AVALIAÇÃO – Em sua página, na rede social, o técnico Fernandinho Santos avaliou sua reestreia no comando do Assisense e comentou a participação de sua equipe no jogo. “Com apenas cinco dias a frente do time, procurei dar sequência no trabalho e implementando, aos poucos, minhas ideias, metodologia e estratégias. Tivemos em campo uma equipe com entrega total, comprometimento e disciplina tática“, elogiou.

Sobre o jogo, Fernandinho escreveu: “No primeiro tempo, foi um jogo muito difícil. Ambas as equipes estavam procurando criar chances de gols, mas, logo aos 9 minutos, em um lance de bola parada, Lucas Gabriel abriu o placar para o Desportivo Brasil“.

O treinador prosseguiu: “O jogo continuou muito pegado. O Assisense envolveu o adversário durante o segundo tempo, chegou a criar várias chances de gols, mas não teve êxito nas conclusões. O treinador adversário baixou suas linhas, usando uma linha defensiva com cinco jogadores, propondo a saída veloz e, aos 42 minutos de jogo, num contra ataque rápido, o Kaique deu uma bela assistência para Fabinho ampliar o placar e finalizar o resultado de 2 a 0 para o Desportivo Brasil“, narrou.

Como o próximo compromisso será em São Paulo, num gramado sintético, a diretoria do Atlético Assisense conseguiu agendar um treinamento nesta segunda-feira no estádio municipal de Tarumã, onde há um gramado com essa condição.

Assisense foi derrotado no estádio Tonicão