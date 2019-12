Sorteio do ‘Kit de Natal’ da parceria V.O. e VOCEM acontece nesta terça-feira, dia 24

Acontece nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, pela extração da Loteria Federal, o sorteio de um ‘Kit de Natal’ da promoção conjunta entre Escola de Samba Unidos da Vila Operária e Conselho Deliberativo do VOCEM.

Os cupons restantes ainda podem ser adquiridos por R$ 10,00 com os dirigentes das duas agremiações até às 15 horas desta terça-feira (duas horas antes do sorteio), quando todos os talões serão recolhidos.

O portador do cupom concorrerá a um ‘Kit de Natal’ composto por 10 quilos de carne, 10 quilos de linguiça, dois sacos de carvão, 15 fardos de lata de cerveja e 12 garrafas pets com refrigerante.

Ganhará o ‘Kit de Natal’ o portador do cupom cuja centena coincidir com o primeiro prêmio do Loteria Federal.

Se não aparecer um cupom com a centena do primeiro prêmio, valerá a centena que coincidir com segundo prêmio da Loteria Federal e assim, sucessivamente, até aparecer um ganhador.

Parte do dinheiro arrecadado com a promoção serve para aquisição de brinquedos a serem distribuídos no ‘Natal Solidário’ às crianças carentes.

A distribuição é realizada sempre na manhã de 25 de dezembro, ‘Dia de Natal’

O presidente da Escola de Samba Unidos da Vila Operária, José Corrêa, informa que restam alguns números pra serem adquiridos.

Os interessados podem procurar qualquer diretor da agremiação carnavalesca.

Já o Conselho Deliberativo do VOCEM colocou cupons à venda com os conselheiros e em alguns pontos de colaboradores:

Banca da Bandeira

Auto Capas Cristo Rei

Bar do Marcão (vila Operária)

Bar do Cabelo (rua Antônio Zuardi)

Bar do Sapé (vila Souza)

Bar do Cesinh (vila Souza)

Bar do Léo (vila Ribeiro)

Bar do Val (vila Operária)

Terminal Rodoviário (Chicão)