Sitiante de Echaporã ganha R$ 77,5 mil do Hiper Saúde uma semana após o sobrinho ganhar veículo 0 km

A sorte continua na região de Assis.

Um morador de Echaporã, que adquiriu sua cartela do Hiper Saúde Bauru na cidade de Paraguaçu Paulista, dividiu o principal prêmio do sorteio realizado neste domingo, dia 18 de julho.

Edson Rabassi, do sítio São José, na Água da Palinha, em Echaporã, comprou a sua cartela no Ponto de Vendas ‘Benedito Escudeiro’, em Paraguaçu Paulista, e ganhou um veículo Fiat Toro, Endurance, 0 km, e mais R$ 30 mil. Como ele dividiu o prêmio com Fabiano Volpe, morador de São Pedro do Turvo, cada um recebeu a importância de R$ 77.500,00 em espécie.

Coincidentemente, na semana passada, o sobrinho de Edson Rabassi, o bancário Guilherme Rabassi, que mora em Assis, também ganhou um veículo no sorteio do Hiper Saúde Bauru.

Edson Rabassi tem 60 anos de idade e é servidor público aposentado. Ele lembrou que a sua família está passando por um momento de sorte: “Meu sobrinho, Guilherme Rabassi, ganhou um automóvel Fiat Moby no Hiper Saúde. Inclusive, fui eu quem deu a notícia para ele. Agora, chegou a minha vez de ganhar também. Nossa família está com sorte!”, comemorou.

O ganhador diz que sempre compra a cartela do Hiper Saúde com a intenção de ajudar o Hospital Amaral Carvalho e que o prêmio chegou numa boa hora: “Vou quitar um financiamento que fiz para comprar meu sítio e vou poder dar uma melhorada nele”, planeja Edson Rabassi.

O morador de Echaporã explica que toda semana compra o Hiper Saúde. Desta vez, ele estava em Paraguaçu paulista, quando encontrou um vendedor, que lhe ofereceu uma cartela: “Não tive dúvidas. Decidi comprar e deu certo. Ganhei e estou feliz demais!, comemora Edson Rabassi, que finalizou deixando uma mensagem: “Ajudar o próximo é muito importante. Sempre pensei nisso e fui recompensado. Compre você também”, sugere.

GIRO DA SORTE – Três assisenses foram contemplados no ‘Giro da Sorte’, que teve R$ 1 mil de prêmio por rodada no sorteio deste domingo.

Fábio Júnior de Oliveira, morador do Sítio Santo Antônio, adquiriu a sua cartela do Hiper Saúde na ‘Casa Kioski’, e ganhou R$ 1 mil na 19ª rodada.

Edineuza Tertulino da Silva, que mora no Jardim Três Américas II, ganhou R$ 1 mil ao ser sorteada na 22ª rodada.

Claudemir Félix, morador do Parque Colinas, na rua Escritor Leoni Ferreira da Silva, comprou a sua cartela do Hiper Saúde Bauru e foi o ganhador da última rodada do ‘Giro da Sorte’.

Quem adquire o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Edson Rabassi comemora prêmios do Hiper Saúde Bauru