Sindicato dos Bancários participa do ‘Grito dos Excluídos’

O Sindicato dos Bancários de Assis e Região, representado por alguns de seus dirigentes e trabalhadores de agências na cidade, participou do ‘Grito dos Excluídos’, realizado no dia 7 de setembro, na praça da Catedral, em Assis.

O ato, organizado pela Frente pela Democracia e Soberania Nacional de Assis, que congrega representantes de diferentes categorias e partidos políticos, além de movimentos sociais, serviu “para denunciar a prática genocida do Governo Federal nas ações de combate à pandemia da COVID-19 e as mazelas que atingem grande parte da população brasileira”, acusam.

O ‘Grito dos Excluídos’, que é realizado há 27 anos no país, também reivindicou questões básicas para a dignidade humana, como comida, moradia digna e renda!

“Levamos ao ato nossa preocupação com as questões que afetam diretamente a nossa categoria, como também denunciamos a prática do Governo Federal de dilapidar o patrimônio público através de sua incansável proposta de privatização”, contou o presidente do Sindicato dos Bancários, Fábio Escobar.

Dirigentes do Sindicato no ato realizado em Assis

Imagem: Divulgação