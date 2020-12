Sindicato denuncia filas causadas por demissões e descaso dos bancos

Novo flagrante de enormes filas na porta de agências bancárias foi registrado pelo sindicato da categoria na manhã desta segunda-feira, dia 7 de dezembro, em Assis.

Uma das principais causas pela situação, segundo o diretor do Sindicato dos Bancários de Assis, Fábio Escobar, é a sequência de demissões de trabalhadores nos últimos meses e o descaso dos bancos, aliados às necessárias regras de distanciamento impostas pelo protocolo da COVID-19.

Para Escobar, a ‘degradante’ cena registrada na porta de alguns bancos da cidade, comprova “que os banqueiros estão apenas preocupados com o lucro, não se importando com as péssimas condições e a precariedade do trabalho no interior da agência e o consequente sofrimento imposto aos usuários e clientes, que ficam expostos ao vento, sol e chuva em intermináveis filas”, protestou.

Na agência do Banco Mercantil do Brasil, ao lado da Prefeitura Municipal, na manhã desta segunda-feira, mesmo com o tempo chuvoso, dezenas de usuários aguardavam ser atendidos do lado de fora da agência.

Meses atrás, quando o Governo Federal começou a liberar o pagamento do Auxílio Emergencial, mesmo sabendo que milhares de pessoas se dirigiriam à Caixa Econômica Federal, a direção do banco sequer instalou uma cobertura na porta do prédio para proteger os próprios funcionários para recepcionar usuários sujeitos às altas temperaturas e dias de chuvas.

Mesmo não sendo papel da entidade sindical, a direção do Sindicato dos Bancários, utilizando de seus recursos próprios, locou uma tenda de lona para proteger os trabalhadores da agência e os usuários quando eles se aproximam da entrada do prédio. A proteção permanece instalada até hoje.

Agora, cansados de cobrarem providências do banco e arcarem, mensalmente, com a locação da tenda, os sindicalistas planejam ajuizar uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal para a restituição dos valores empregados por uma prestação de serviços que deveria ser do banco.

Na manhã desta segunda-feira, os dirigentes percorreram as agências bancárias em Assis para denunciar essa situação.

Pessoas nas filas expostas ao vento, chuva e sol

Sindicato paga locação de tenda na CEF