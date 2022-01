Silva Júnior é sepultado em Assis

O policial militar rodoviário aposentado e radialista Egesiel Silva, que usava o nome artístico de ‘Silva Júnior‘, foi sepultado na manhã desta terça-feira, dia 18 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Ele faleceu na noite de domingo, em Ribeirão Preto, aos 77 anos de idade.

Policial militar rodoviário, Silva Júnior começou sua trajetória no rádio assisense apresentando um quadro informativo na Rádio Cultura, intitulado ‘Patrulheiro 1.020″, em alusão ao prefixo da emissora da família Camargo.

Depois, Silva Júnior passou a apresentar um programa de entretenimento e informações nas tardes da Rádio Cultura.

Silva Júnior, junto com o saudoso repórter Dener Santana, teve grande audiência na TV a acabo com a apresentação do programa ‘Comunidade Alerta’, na TV Com, Canal 22.

O programa deu grande notoriedade e Silva Júnior arriscou uma candidatura a vereador.

Com a vitória de Carlos Nóbile à Prefeitura de Assis, e, 2000, Silva Júnior e Dener Santana foram contratados para atuarem no Departamento de Comunicação.

Silva Júnior no comando do programa Comunidade Alerta