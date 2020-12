SILÊNCIO – Morre Mirão do Jet Boys

Morreu na noite deste dia de Natal, 25 de dezembro, num leito de UTI da Santa Casa de Misericórdia de Assis, onde lutava contra o novo coronavírus, o músico Osmir Sebastião, o ‘Mirão’ da banda Jet Boys, com 66 anos de idade.

Em razão das regras do protocolo sanitário em caso de morte por COVID-19, o Centro Funerário São Vicente informa que não haverá velório e o sepultamento do músico Mirão acontecerá nas primeiras horas deste sábado, dia 26, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis. Somente alguns familiares devem, à distância, acompanhar a cerimônia.

Ao ser informado sobre a morte, o também músico Bruno Castro, que mora na Inglaterra, escreveu um texto em homenagem ao pai e postou em sua página nas redes sociais:

“O COVID SILENCIOU A CANÇÃO!!! DESCANSE EM PAZ PAI…. TE AMO!!!

Cheguei em casa hoje por volta das 20:30 hrs e descansei num sono profundo, a 01 da manhã (horário da Inglaterra) acordei olhei o relógio e voltei a dormir.

AGORA VAI COMEÇAR A HISTÓRIA MAIS LINDA QUE VIVI NA MINHA VIDA COM MEU PAI!!! Meu pai passou as últimas 3 horas dele comigo!!!

Fui busca lo no hospital e andamos a cidade toda e por onde passamos, cada estabelecimento as pessoas paravam a gente e vinham…. Mirão você curou, saiu já andando.. E eu gritava..

MEU PAI É UM MILAGRE!!! MEU PAI É UM MILAGRE!!!

Percorremos toda a cidade, chegou o Tio Tiao e disse, Mirao vamos pro Clube São Paulo e pro Tênis, estão esperando a gente lá e temos um show pra nós tocarmos… Eu você e o Bruno!! Aí eu disse.. Liga pro Ademir Fortuna e pro Laercio, eles vão também!!! Demoramos porque andamos a cidade toda eu e ele juntos de uma forma que há anos não fazíamos…. Acordei agora 04:10 da manhã e olhei pro celular e antes de pega lo pensei..

MEU PAI DESCANSOU, POIS VEIO SE DESPEDIR DE MIM!!! Aí vi várias Mensagens da família!!! Mas eu já sabia, pq no meu sonho ele estava lindo, perfeito, cheiroso e estava o tempo todo comigo.. Eu deitava no colo dele e ele me dizia..

FILHO EU AMO DEMAIS VOCÊ, TE ENSINEI A SER HOMEM, TE ENSINEI MÚSICA, TE ENSINEI TOCAR TECLADO, TE DEI UMA PROFISSÃO, VIAJAMOS TANTO JUNTOS, E TODOS OS LUGARES AGORA QUE VOCÊ FOR O PAI VAI CONTIGO!!!

O que mais me impressiona é que Deus cuida de tudo e que preparou 3 lindas horas de sono pra eu estar em sonho com meu Pai.. Como Jesus é perfeito!! Foi muito real!!

PAI TE AMO (feliz em poder te dizer isto quando sai do Brasil em nosso último abraço!!!)

Ontem passei o natal todo pensando na minha infância e adolescencia ao seu lado e depois termino a noite com um sonho lindo e profético!

Mais uma estrela brilha, mais uma estrela pra tocar nos louvores celestiais!!! 

Pai, pode ser que daqui algum tempo Haja tempo pra gente ser mais Muito mais que dois grandes amigos Pai e filho talvez Pai, pode ser que daí você sinta Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai, pode crer eu ‘tô bem, eu vou indo ‘Tô tentando vivendo e pedindo Com loucura pra você renascer Pai, eu não faço questão de ser tudo Eu só não quero e não vou ficar mudo Pra falar de amor pra você Pai, senta aqui que o jantar ‘tá mesa Fala um pouco tua voz ‘tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde vida só paga pra ver Pai, me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você fez segredo Nos teus passos você foi mais eu Pai, eu cresci e não houve outro jeito Quero só recostar no teu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de vovô com meu filho No tapete da sala de estar Pai, você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém ‘tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Paz” Bruno Castro Mirão em show do Jet Boys Imagem: Arquivo pessoal