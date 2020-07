Sete sepultamentos em Assis nesta sexta-feira, dia 24 de julho

Há sete sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 24 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Erasmo Aparecido Oliveira Santos, de 63 anos de idade, que morava numa propriedade na zona rural, à margem da SP-333. O velório acontece no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 8h40.

Às 10h30 acontecerá o sepultamento do senhor Francisco Pinheiro Neto, de 70 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, 851, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Doralice F. Cordeiro Zimerman, de 67 anos, moradora da rua Boituva. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h30.

O senhor Maurício Floriano Rosa, de 70 anos, que morava na rua Caxambu, está sendo velado no próprio Cemitério Municipal. O sepultamento está marcado para às 14h30.

Às 15 horas será sepultada a senhora Aparecida Terezinha Binato Neto, de 84 anos, moradora da rua dos Comerciários. O velório ocorre na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Fabiana Aparecida Moura, de 40 anos, que morava na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Nova Florínea, será sepultada às 16h30. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 16 horas.

O eletricista Geraldo Donizete Recco, conhecido por ‘Dinho’, de 60 anos, que morava na rua Lafaiete Santana, no Jardim San Fernando do Valley, lutava contra um câncer. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento, que acontecerá no período da tarde.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!