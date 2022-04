Sepultamentos neste sábado, 30 de abril

Há dois sepultamentos programados para este sábado, dia 30 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Aldelice Souza Porto e Silva, de 86 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, será sepultada às 15 horas.

O senhor Sandoval Lopes do Nascimento, de 79 anos, que morava na rua Santo Antônio, no Conjunto Habitacional Assis III, será velado no próprio cemitério e o sepultamento está marcado para às 15h30.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 15 horas, haverá o sepultamento do senhor Orlando Zancheta, de 84 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!